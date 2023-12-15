В российском списке на эвакуацию из Газы осталось немного человек – представительство

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Граждан РФ и их родственников-палестинцев в списке на эвакуацию из сектора Газа осталось немного, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

При этом она не смогла назвать точное их число. Также у Зариповой нет сведений о раненых среди российских граждан в секторе Газа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Россию из сектора Газа эвакуировали 883 человека. По словам дипломата, общее число эвакуированных с 12 ноября на данный момент составляет 898 граждан РФ.

Между тем еще около 100 россиян и членов их семей ожидают эвакуации из Газы. Часть человек находятся в уже согласованных списках, остальные – в перечне, который только планируют изучить.

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