Лидеры Венесуэлы и Гайаны условились продолжить диалог по Эссекибо

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Лидеры Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али по итогам переговоров в Сент-Винсенте и Гренадинах условились продолжать диалог для разрешения спора о территории Эссекибо. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мадуро сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство Венесуэлы внесло изменения в законодательство для включения спорной территории Эссекибо в состав государства.

Соответствующий референдум прошел 3 декабря. 95,93% жителей страны одобрили включение в состав страны Эссекибо, а всего проголосовали больше половины избирателей – свыше 10,5 миллиона человек.

Спор о принадлежности территории площадью 160 тысяч квадратных километров между Венесуэлой и Гайаной ведется с начала 19-го века. На данный момент спорный регион занимает три четверти Гайаны и находится в ее юрисдикции.

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