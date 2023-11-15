Лавров заявил о неизбежности создания независимого палестинского государства

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Создание Палестины как независимого государства в историческом плане неизбежно, считает глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет RT.

"Обсуждения, которые касаются будущего сектора Газа, – в большинстве из них не уделяется внимание созданию палестинского государства, соседствующего с Израилем", – отметил министр.

Также в интервью изданию он заявил, что российская сторона сразу после обострения конфликта между Израилем и Палестиной решительно осудила радикальное движение ХАМАС и призвала к пропорциональному ответу в соответствии с международным правом.

Тогда Россия внесла в Совбез ООН резолюцию с призывом прекратить огонь в секторе Газа. Однако США заблокировали этот проект 18 октября.

"Похоже, Вашингтон сейчас не готов ни на что, кроме гуманитарной паузы", – подчеркнул Лавров.

Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что военная операция Израиля против ХАМАС затронет всю территорию сектора Газа, а не только его северную часть, где сейчас идут активные бои. Он подчеркнул, что армия Израиля продолжит действовать с воздуха, с моря и с суши.

Предполагается, что операция в секторе Газа будет продолжаться в течение как минимум нескольких недель, уточнял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.

В свою очередь, президент Колумбии предложил присвоить Палестине статус члена ООН. До этого министр палестинского государства заявил, что мир и стабильность в регионе не установятся без создания суверенной Палестины.

Владимир Путин также подчеркивал, что длительный мир на Ближнем Востоке возможен при появлении независимого палестинского государства.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств