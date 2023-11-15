Операция Израиля в Газе затронет всю территорию анклава – ЦАХАЛ

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Военная операция Израиля против радикального движения ХАМАС затронет всю территорию сектора Газа, а не только его северную часть, где сейчас идут активные бои. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"Что касается южной части сектора Газа, то я хочу прояснить этот момент. Задача, поставленная перед нами политическим руководством, заключается в ликвидации организации ХАМАС. Чтобы ликвидировать организацию ХАМАС, мы должны действовать по всему сектору Газа", – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что армия Израиля продолжит действовать с воздуха, с моря и с суши.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву