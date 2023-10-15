Лавров заявил, что Зеленский уже "достал всех"

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Президент Украины Владимир Зеленский "достал всех". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, цитируя высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ с призывом не допустить выступления украинского лидера в парламенте Румынии.

"Он (Зеленский. – Прим. ред.) достал, конечно, всех", – обратил внимание Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Отмечается, что министр иностранных дел сообщил это помощнику главы России Юрию Ушакову и пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову.

Ранее агентство Agerpress передавало, что руководство румынского парламента официально сообщило об отмене заседания, на котором должен был выступить Зеленский, находящийся в стране с официальным визитом.

Некоторые румынские СМИ уточняли, что отмена выступления президента Украины была связана с тем, что ряд румынских парламентариев, в том числе сенатор Шошоакэ, высказали негативное отношение к Зеленскому.

Однако руководство палаты депутатов заявило, что мероприятие отменила украинская сторона.

Между тем Песков сказал, что Зеленский "начинает надоедать" всем в США и Европе. Помимо этого, представитель Кремля указал на вопрос, куда лидер Украины тратит выделенные Западом на помощь средства, которым, по его мнению, задаются жители ЕС и США.

Кроме того, сам Зеленский отмечал, что опасается, что внимание западных стран к Украине может снизиться на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Он выразил надежду на то, что поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов не прекратится.

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