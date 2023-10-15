В МИД РФ сообщили о росте риска ядерного конфликта на Корейском полуострове

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Риск ядерного конфликта на Корейском полуострове возрос из-за стягивания туда стратегического потенциала США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Олега Бурмистрова.

"Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом ядерном конфликте ярко иллюстрирует резко возросшие риски, которые провоцируются США путем стягивания к полуострову средств стратегического потенциала", – отметил он.

По словам дипломата, впервые с 1981 года в южнокорейские воды зашла атомная подводная лодка Kentucky с баллистическими ракетами. Посол также отметил случаи визитов авианосных ударных групп, полеты над Японским морем бомбардировщиков и самолетов-разведчиков.

"Нельзя также обойти вниманием создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой Вашингтон и Сеул ведут диалог относительно планов задействования американского ядерного зонтика в случае военного конфликта с КНДР", – добавил он.

Ранее КНДР спустила на воду новую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием. Подлодка получила название "Герой Ким Гун Ок", ее передадут подводному дивизиону при Восточноморском флоте ВМС КНА.

До этого сообщалось, что Белый дом планирует ввести новые ограничения в отношении России и КНДР из-за якобы сотрудничества Москвы и Пхеньяна в военно-технической сфере. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, между РФ и КНДР значительно продвинулись переговоры по поставкам вооружений.

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