Соотечественники для переселения в РФ должны будут подтверждать знание языка с 2024 года

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Соотечественники, которые хотят переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтверждать знание русского языка с 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ правительства РФ.

Отмечается, что кабмин скорректировал условия участия в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в страну соотечественников, проживающих за рубежом. Речь идет об иностранцах, за исключением граждан Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдавии.

Ранее российское министерство внутренних дел предложило дополнить программу переселения институтом репатриации. Помимо этого, МВД предложило причислить к репатриантам те лица, у которых есть родные по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах границы РФ и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с предложением выдавать соотечественникам паспорта РФ в зарубежных представительствах. Она напомнила, что на сегодняшний день, согласно законодательству РФ, если человек постоянно проживает за границей, то для получения паспорта ему необходимо приехать в Россию и оформить документ.

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