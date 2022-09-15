Пригожин оценил необходимость отправлять заключенных для участия в СВО

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Выступающим против участия заключенных в специальной военной операции на Украине необходимо подумать, хотят ли они, чтобы там воевали их дети вместо осужденных, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.

"И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами", – приводятся его слова на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" "ВКонтакте".

Предприниматель подчеркнул, что он бы на месте заключенных хотел стать частью коллектива военнослужащих РФ и искупить вину перед страной.

Ранее в пресс-службе компании российского бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" прокомментировали видео с похожим на него человеком. В компании подтвердили, что человек на видео "чудовищно похож" на Пригожина.

Видеозапись, о которой идет речь, была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео говорит, что он представитель группы "Вагнер", и описывает условия работы на нее в обмен на помилование.