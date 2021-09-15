В Белом доме опровергли информацию о поставке системы "Железный купол" Украине

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла информацию о возможных поставках из США на Украину системы ПВО "Железный купол". Она заявила о недостатке информации, сообщает РИА Новости.

"Мне необходимо проверить эту информацию с членами моей команды. Мы заявляли, что окажем дополнительную помощь, когда проводилась встреча (президентов США и Украины. – Прим. ред.). Однако, что касается конкретики, мне необходимо уточнить у членов моей команды", – сказала Псаки.



До этого иностранные издания сообщали, что в конгрессе США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, предусматривающую поставки на Украину системы ПВО "Железный купол".

Ранее сообщалось, что на Украине систему противовоздушной обороны "Железный купол", которую может предоставить США, планируют использовать для защиты значимых объектов страны.

