В Белоруссии заявили о сигналах с Запада о готовности сотрудничать

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С Запада идут сигналы о готовности сотрудничать с Минском, несмотря на санкции, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко.

"Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много. <...> Санкции, которые вводятся и в отношении России и Белоруссии, они рикошетом бьют по тем, кто это делает", – сказал он в эфире телеканала ОНТ.

По словам Головченко, за последние полгода экспорт Белоруссии в недружественные страны составил 3,5 миллиарда долларов. Он отметил, что Европа готовится к тяжелейшей зиме, поэтому белорусская топливная древесина, считает он, помогла бы решить вопрос с отоплением.

"Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения. Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником", – подчеркнул он.

Западные страны начали поэтапно вводить санкции против Белоруссии после президентских выборов в республике в 2020 году. После 24 февраля 2022 года санкционное давление было увеличено из-за поддержки Минском российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

В декабре прошлого года белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил, что Белоруссия перекроет транзит газа в Европу, если санкции Запада поставят Минск в чрезвычайное положение.

