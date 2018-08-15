Посол РФ в Лондоне прокомментировал эвакуацию "Белых касок" из Сирии

15 августа 2018, 19:04
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко прокомментировал эвакуацию с территории Сирии участников организации "Белые каски".
Российский дипломат отметил в эфире RT, что "Белые каски" действовали только там, где территорию удерживали боевики террористических организаций "Джабахат ан-Нусра" (запрещена в России) и "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). По словам Яковенко, они "никогда не действовали в тех районах, где была умеренная оппозиция или правительственные силы".
Посол также обратил внимание на тот факт, что участники "Белых касок" не попытались помочь сирийским властям, а, наоборот, спешат покинуть территорию САР. Яковенко отметил, что сложившие оружие боевики не боятся действий со стороны властей страны, а "Белые каски" − боятся. "Я думаю, что здесь имеется какое-то противоречие", − добавил дипломат.
22 июля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху санкционировал операцию по эвакуации членов организации "Белые каски" из Сирии. В ответ в сирийском МИД заявили, что эвакуация "Белых касок" является доказательством их преступной сущности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что "Белые каски" являются для сирийцев преступниками. По ее словам, деятельность "Белых касок" наносит удар гуманитарному и волонтерскому движениям, а также по гражданскому обществу в Сирии.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: