Посол РФ в Лондоне прокомментировал эвакуацию "Белых касок" из Сирии

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко прокомментировал эвакуацию с территории Сирии участников организации "Белые каски".

Российский дипломат отметил в эфире RT, что "Белые каски" действовали только там, где территорию удерживали боевики террористических организаций "Джабахат ан-Нусра" (запрещена в России) и "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). По словам Яковенко, они "никогда не действовали в тех районах, где была умеренная оппозиция или правительственные силы".

Посол также обратил внимание на тот факт, что участники "Белых касок" не попытались помочь сирийским властям, а, наоборот, спешат покинуть территорию САР. Яковенко отметил, что сложившие оружие боевики не боятся действий со стороны властей страны, а "Белые каски" − боятся. "Я думаю, что здесь имеется какое-то противоречие", − добавил дипломат.

22 июля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху санкционировал операцию по эвакуации членов организации "Белые каски" из Сирии. В ответ в сирийском МИД заявили, что эвакуация "Белых касок" является доказательством их преступной сущности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что "Белые каски" являются для сирийцев преступниками. По ее словам, деятельность "Белых касок" наносит удар гуманитарному и волонтерскому движениям, а также по гражданскому обществу в Сирии.