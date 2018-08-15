Французский телеканал извинился за ошибку в сюжете о Путине и тиграх

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Руководство французского телеканала France 2 признало ошибку в выпущенном в эфир новостном сюжете об отдыхе мировых лидеров. В нем, в частности, сообщалось, что президент России Владимир Путин предпочитает во время отпуска охотиться на тигров.

Материал появился в вечернем выпуске новостей 10 августа, передает ТАСС. В нем утверждалось, что Путин проводит отпуск "за охотой на тигров в Сибири и купанием в ледяных водах озера Байкал". В подтверждение своих слов ведущие привели фотографию, на которой глава российского государства гладит неподвижно лежащего тигра.

Позднее выяснилось, что снимок был сделан в 2008 году во время визита Путина в Уссурийский заповедник, основной задачей которого является сохранение популяции амурского тигра. В ходе экспедиции в одну из ловушек ученых попалась пятилетняя тигрица. Чтобы животное не сбежало, президент усыпил его выстрелом из пневматического ружья, заряженного ампулой со снотворным. Затем исследователи надели на тигрицу спутниковый ошейник и выпустили ее на свободу.

После того, как на ошибку обратили внимание в соцсетях, руководство канала обратилось к зрителям с извинениями. "Это не fake-news, а непредумышленная ошибка, о которой управление информационным вещанием France Televisions сожалеет", – заверила телекомпания.

В 2017 году видео с кадрами отдыха президента РФ во время поездки в Республику Тыва появилось на сайте Кремля. На видео президент демонстрирует свой улов – щуку. По словам пресс-службы российского лидера, он не в первый раз отдыхает в этих краях, но всегда старается посетить новые места.