Французский телеканал извинился за ошибку в сюжете о Путине и тиграх

15 августа, 01:14
Фото: РИА Новости/AP/Алексей Дружинин
Руководство французского телеканала France 2 признало ошибку в выпущенном в эфир новостном сюжете об отдыхе мировых лидеров. В нем, в частности, сообщалось, что президент России Владимир Путин предпочитает во время отпуска охотиться на тигров.
Материал появился в вечернем выпуске новостей 10 августа, передает ТАСС. В нем утверждалось, что Путин проводит отпуск "за охотой на тигров в Сибири и купанием в ледяных водах озера Байкал". В подтверждение своих слов ведущие привели фотографию, на которой глава российского государства гладит неподвижно лежащего тигра.
Позднее выяснилось, что снимок был сделан в 2008 году во время визита Путина в Уссурийский заповедник, основной задачей которого является сохранение популяции амурского тигра. В ходе экспедиции в одну из ловушек ученых попалась пятилетняя тигрица. Чтобы животное не сбежало, президент усыпил его выстрелом из пневматического ружья, заряженного ампулой со снотворным. Затем исследователи надели на тигрицу спутниковый ошейник и выпустили ее на свободу.
После того, как на ошибку обратили внимание в соцсетях, руководство канала обратилось к зрителям с извинениями. "Это не fake-news, а непредумышленная ошибка, о которой управление информационным вещанием France Televisions сожалеет", – заверила телекомпания.
В 2017 году видео с кадрами отдыха президента РФ во время поездки в Республику Тыва появилось на сайте Кремля. На видео президент демонстрирует свой улов – щуку. По словам пресс-службы российского лидера, он не в первый раз отдыхает в этих краях, но всегда старается посетить новые места.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: