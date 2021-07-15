Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине

Фото: ТАСС/Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу включил статью Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" в перечень обязательных тем для занятий с военнослужащими, сообщает РБК.

По словам источника, такое решение было принято на основе большого количества военнослужащих в российской армии, которые имеют украинские корни, родителей или родственников на Украине, в связи с чем статья президента вызвала большой положительный отклик в военной среде.

Собеседник издания также отметил, что некоторые исторические факты, приведенные в статье, требуют более подробного изучения.

Ранее новая аналитическая статья Владимира Путина, посвященная русско-украинской тематике, была опубликована на сайте Кремля.

Во время прямой линии 30 июня Путин заявил, что собирается написать статью по истории русского народа и его связи с Украиной. Он выразил надежду, что со статьей ознакомятся жители обеих стран. Публикация получила название "Об историческом единстве русских и украинцев".