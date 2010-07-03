В Совфеде оценили слова Турчинова по Крымскому мосту

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты "Нептун" могут за несколько минут уничтожить Крымский мост.

По его мнению, в таких милитаристских заявлениях Украину подогревают США, и такие угрозы поступают уже не первый раз. "В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей", – цитирует RT Цекова.

Сенатор считает, что высказывание Турчинова может быть связано с повышением обороноспособности Крыма.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что нет ни одного факта попадания "Нептуна" в цель – были пуски, но их результаты мировой общественности не предоставили. Также он подчеркнул, что даже если бы у "Нептуна" была такая возможность, российские военные не допустили бы этого.

Бальбек предположил, что Турчинов своим заявлением пытается сломать "тот хрупкий контакт", который начинает устанавливаться между РФ и Украиной.