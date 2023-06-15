Кадыров заявил, что российские войска скоро возьмут Марьинку в ДНР под полный контроль

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Марьинка в ДНР вскоре будет освобождена бойцами спецназа "Ахмат". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Бойцы спецназа "Ахмат" вопреки различным слухам, распространяемым на просторах интернета украинской стороной, уверенно контролируют ход освобождения города Марьинка ДНР", – написал он.

Он заявил, что российские силы освободят Марьинку "совсем скоро", и обстрелы Петровского района Донецка прекратятся, так как артиллерия ВСУ не сможет до него достать. Кроме того, подчеркнул глава Чечни, освобождение данного населенного пункта поможет приблизить окружение Авдеевки.

Кадыров также уточнил, что подразделения "Ахмат" находятся не только в Белгородской области. По его словам, бойцы спецназа "успешно защищают интересы России" еще и в Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.

Ранее Кадыров сообщил, что бойцы чеченского батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ приступили к службе в Белгородской области. По его словам, батальон охраняет государственную границу России, оказывает противодействие украинским диверсионным группам и предотвращает их проникновение на территорию Белгородской области.



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