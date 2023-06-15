Батальон "Запад-Ахмат" приступил к службе в Белгородской области

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бойцы чеченского батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ приступили к службе в Белгородской области. Об этом глава региона Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, батальон охраняет государственную границу РФ, оказывает противодействие украинским диверсионным группам и предотвращает их проникновение на территорию Белгородской области.

"В районе населенного пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП", – уточнил он.

Также "Запад-Ахмат" дежурит на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского направления, который ранее подвергся атаке. По поручению Кадырова депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев занимаются взаимодействием с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, Минобороны РФ, погрануправлением ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям и Росгвардией.

4 июня глава Чечни сказал, что силы чеченских подразделений смогут разобраться с украинскими диверсантами, которые атакуют Белгородскую область. Он объяснил, что для ликвидации "бандгрупп" на территории РФ без последствий для мирного населения и инфраструктуры необходимы особенные знания и подготовка, которыми обладают чеченские бойцы.

13 июня Кадыров сообщил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ будут участвовать в предотвращении диверсионных вылазок со стороны ВСУ в приграничных районах Белгородской области. Информация об этом появилась в его телеграм-канале.

Еще 200 бойцов пополнили ряды спецотряда "Ахмат" РФ