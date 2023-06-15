Экс-депутата Москвы Брюханову объявили в розыск

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Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова была объявлена в розыск, следует из базы данных МВД РФ.

"Брюханова Анастасия Андреевна. Разыскивается по статье УК РФ", – указано в уведомлении без уточнения статьи.

Анастасия Брюханова – бывший муниципальный депутат по московскому району Щукино от партии "Яблоко". В 2021 году она выдвигалась в Госдуму, однако проиграла выборы.

Ранее в отношении Брюхановой возбудили уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

Кроме того, в 2019 году ЦИК отказал Брюхановой в регистрации на выборы в столичный парламент. По данным комиссии, политик не заполнила должным образом справку о принадлежащей ей недвижимости за рубежом.

Отказ в регистрации послужил поводом для несанкционированных акций в Москве. Из-за этого жители и гости столицы не могли погулять по центру города, а предприниматели понесли убытки.

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