Депутат Обухов перечислил кандидатов от КПРФ на губернаторские выборы

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Депутат Госдумы и член президиума Центрального комитета КПРФ Сергей Обухов заявил, что уже определены кандидатуры для участия в губернаторских выборах в 11 регионах России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня президиум ЦК партии утвердил итоги внутрипартийных предвыборных голосований и обсуждений по кандидатам в губернаторы", – написал парламентарий.

Отмечается, что согласование получили кандидатуры на должности:

главы Бурятии – Виктора Малышенко;

главы Карелии – Евгения Ульянова;

губернатора Владимирской области – Антона Сидорко;

губернатора Калининградской области – Максима Буланова;

губернатора Кировской области – Сергея Мамаева;

губернатора Новгородской области – Ольги Ефимовой;

губернатора Рязанской области – Дениса Сидорова;

губернатора Свердловской области – Александра Ивачева;

главы Тамбовской области – Андрея Жидкова;

губернатора Томской области – Андрея Петрова;

губернатора Ярославской области – Михаила Парамонова.

Ранее в ЦИК утвердили онлайн-голосование на выборах в семи регионах РФ в 2022 году. Система будет использована в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях во время выборов в сентябре.

По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, всем субъектам, которые представили свои заявки, дали возможность провести голосование в таком формате.