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Политика

17:50

Депутат Обухов перечислил кандидатов от КПРФ на губернаторские выборы

политикарегионы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Депутат Госдумы и член президиума Центрального комитета КПРФ Сергей Обухов заявил, что уже определены кандидатуры для участия в губернаторских выборах в 11 регионах России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня президиум ЦК партии утвердил итоги внутрипартийных предвыборных голосований и обсуждений по кандидатам в губернаторы", – написал парламентарий.

Отмечается, что согласование получили кандидатуры на должности:

  • главы Бурятии – Виктора Малышенко;
  • главы Карелии – Евгения Ульянова;
  • губернатора Владимирской области – Антона Сидорко;
  • губернатора Калининградской области – Максима Буланова;
  • губернатора Кировской области – Сергея Мамаева;
  • губернатора Новгородской области – Ольги Ефимовой;
  • губернатора Рязанской области – Дениса Сидорова;
  • губернатора Свердловской области – Александра Ивачева;
  • главы Тамбовской области – Андрея Жидкова;
  • губернатора Томской области – Андрея Петрова;
  • губернатора Ярославской области – Михаила Парамонова.

Ранее в ЦИК утвердили онлайн-голосование на выборах в семи регионах РФ в 2022 году. Система будет использована в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях во время выборов в сентябре.

По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, всем субъектам, которые представили свои заявки, дали возможность провести голосование в таком формате.

Выборы в пяти регионах РФ, где ушли в отставку их главы, должны пройти в сентябре – ЦИК

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