Посол Чехии прибудет в МИД России 15 июня

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства Чехии в Москве Яна Йиндриха.
"Могу подтвердить, что посол прибудет в МИД РФ", – сказал Йиндрих, заявив, что причины ведомство не разглашает.
О вызове посла Чехии во внешнеполитическое ведомство стало известно ранее. Источник РИА Новости заявил, что политика могли вызвать из-за дипломатического скандала. Позднее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит связан с недружественными действиями Праги.
5 июня посольство РФ в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников дипломатического представительства. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что высылка связана с подозрением россиян в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков.
По словам премьера, сообщения о подготовке покушения оказались дезинформацией, вину за распространение которых несут сотрудники российского посольства в Праге.
В российском посольстве, в свою очередь, заявили, что основанный на "бездоказательных обвинениях в СМИ" шаг можно расценивать как нежелание Праги нормализовывать российско-чешские отношения.
Отношения между Чехией и Россией усложнились после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге в апреле. Отмечалось, что муниципальные власти намерены разместить его в создающемся Музее ХХ века.
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