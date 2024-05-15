Рогов заявил, что освобождение Работина ускорит наступление ВС РФ в Запорожье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Освобождение села Работино в Запорожской области позволит ускорить наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) на ореховском направлении. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"В Работине зачистили все позиции противника, там было четыре точки, которые удерживали ВСУ (Вооруженные силы Украины. – Прим. ред.)", – объяснил он.

По информации Рогова, ВС РФ активно наступают и ведут борьбу за высоты вокруг села, при этом украинские войска все еще удерживают опорные точки к северу от населенного пункта. Там, добавил он, сейчас идут ожесточенные бои.

Рогов назвал освобождение села важным ударом по пропаганде киевского режима, так как уже нельзя показать то, за что погибли десятки тысяч украинских военных.

"Никаких результатов украинского контрнаступления нет", – отметил он.

Как подчеркнул Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда", само село не является настолько важным, как высоты рядом с ним. В таком случае говорить о стратегическом значении населенного пункта, который находится в низине, не приходится, уверен собеседник.



"При этом освобождение Работина важно с точки зрения информационной составляющей. Потому что вся пропаганда Зеленского (президента Украины. – Прим. ред.) заточена на то, что вот есть работинский рубеж, прошли вперед, перемога и так далее", – заявил он.

Об освобождении села стало известно 15 мая. До этого, 5-го числа, Рогов указывал, что ВСУ потеряли контроль над этой территорией.

