Патрушев провел переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля

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Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев провел телефонный разговор с председателем Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби, сообщает РИА Новости.

Патрушев обратил внимание на необходимость проявления сдержанности, чтобы не допустить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами, подчеркнул он.

Вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников. При атаке Тегеран также использовал баллистические ракеты.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана объявлением войны. Он заявил, что Иран несет террор и нестабильность, а миру необходимо "встретиться лицом к лицу с этой империей зла".

