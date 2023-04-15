В ГД заявили, что второй срок Байдена нанесет ущерб энергобезопасности Европы

Фото: ТАСС/AP/Patrick Semansky

Решение президента Джо Байдена выдвигаться на второй президентский срок может нанести ущерб энергобезопасности Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

"США, как наркодилер, посадили Европу на иглу СПГ (сжиженный природный газ Прим. ред.), а теперь не исключена ломка. Решение Байдена баллотироваться на второй срок может стать, прежде всего, для европейцев серьезным испытанием в вопросах энергобезопасности, – написал он.

Слуцкий считает, что Европа должна быть осторожна, так как неизвестно будет ли США поставлять СПГ в том же объеме, что и сейчас.

Он напомнил и о теракте, который произошел на "Северных потоках", который заставил европейские страны закупать энергоресурсы на 30–50% дороже, чем до этого они закупали у РФ.

"Никто не мешает Байдену и его команде, нацеленной на новый президентский срок, сократить экспортируемые объемы в интересах своих избирателей", – подчеркнул Слуцкий.

Ранее Байден заявлял, что уже принял решение по поводу своего участия в президентских выборах в 2024 году. Он добавил, что в его планы входило вновь баллотироваться.



Байден намерен участвовать в выборах 2024 года

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