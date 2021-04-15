В МИД РФ прокомментировали изменение сроков вывода американских войск из Афганистана

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В российском МИД оценили изменение сроков вывода американских войск из Афганистана. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Ранее президент США Джо Байден принял решение о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября. В Белом доме заявили, что американскому лидеру не удалось уложиться в установленный ранее срок до 1 мая. Именно эта дата была согласована бывшей администрацией.
Кабулов подчеркнул, что в российском дипведомстве выступают за избежание военного сценария развития событий.
"Мы бы не хотели, чтобы сценарий дальнейшего развития событий в Афганистане был военным", – отметил Кабулов.
В ответ на заявление Байдена представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили, что настаивают на выводе американского контингента из Афганистана в указанный изначально срок. По мнению Кабулова, реакция талибов была предсказуемой.
"Теперь американским коллегам надо будет объясняться с движением талибов, с которым они подписали соглашение", – объяснил представитель МИД.
Он выразил мнение, что заключенные договоры всегда должны выполняться.
Ранее стали известны сроки вывода войск НАТО из Афганистана. Утверждалось, что альянс начнет операцию по переброске контингента к 1 мая.
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