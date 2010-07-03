В Госдуме отреагировали на новые санкции США против России

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Россия должна подготовить и применить ответные меры на санкционный список, представленный Минфином США, сообщает РИА Новости.

"То, что о новых санкциях объявлено в эти дни США и Канадой, конечно, не является случайностью. Мы видим, что это ровно приурочено к пятилетию воссоединения Крыма с Россией", – пояснил депутат.

Новиков полагает, что США не только самостоятельно реализуют санкционную политику в отношении РФ, но и включают всех своих союзников. Он также отметил, что существующий объем санкций еще может расширяться.

Ранее Минфин США внес в санкционный список восемь российских компаний. Среди них "Океанприбор" и АО "Звезда" из Петербурга, Зеленодольского завода (Татарстан), Ярославского судостроительного завода.

Также санкции введены в отношении крымских предприятий "Фиолент", "Консоль-строй", "Новые проекты", конструкторско-технологического бюро "Судокомпозит".

В санкционные списки попали замглавы Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник одной из служб пограничного управления, капитан первого ранга Руслан Ромашкин и замначальника пограничного управления, капитан первого ранга Андрей Шеин.

Санкции наложены на зампредседателя ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексея Найденко и секретаря ЦИК ДНР Владимира Высоцкого.