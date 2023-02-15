Резников рассказал о просьбе Зеленского не покидать пост министра обороны Украины

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Министр обороны Украины Алексей Резников в беседе с Reuters сообщил, что президент страны Владимир Зеленский попросил его не покидать пост главы ведомства.

"Да, это было решение моего президента", – сообщил он.

По словам Резникова, украинский лидер также планировал назначить его на ведущую должность в юридическом процессе по привлечению РФ к "военным преступлениям".

Вместе с тем глава Минобороны Украины сообщил, что не имеет сомнений в вопросе поставок Киеву западных истребителей. По его словам, на встрече в Брюсселе государства вели обсуждение на тему наиболее подходящей модели истребителей для Украины, в то время как Киев предпочел бы получить F-16.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг счел вопрос поставок Украине истребителей несрочным. По его словам, альянс нацелен на осуществление поставок другой военной помощи. В частности, танков, боевых машин пехоты и боеприпасов.



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