Пригожин показал обломки протаранившего колонну техники Украины Су-24М

Фото: телеграм-канал "WarGonzo"

Обломки Су-24М из авиакрыла ЧВК "Вагнер" были вывезены с поля боя в районе Клещеевки, заявил основатель группы Евгений Пригожин.

"Парни героически выполнили свою задачу – отработали, упали на территории противника, протаранив колонну вражеской техники... Ребята, несмотря на тяжелую обстановку, на бои, сумели привезти этот борт", – цитирует бизнесмена РИА Новости.

2 декабря 2022 года экипаж бомбардировщика Су-24М, принадлежащего ЧВК "Вагнер", в составе командира Александра Антонова и штурмана Владимира Никишина выполняли задание в районе села Клещеевка в ДНР. ВСУ попытались выбить бойцов российской стороны с занятых позиций, направив против них крупную бронетанковую колонну.

Командир одного из отрядов попросил поддержку с воздуха, экипаж Су-24М был перенацелен на колонну противника. Летчикам потребовалось зайти за линию боевого соприкосновения на несколько километров. Когда самолет разворачивался, его подбили из ПЗРК. После этого летчики осознали, что не смогут донести бомбы до цели. Однако спустя пять-семь секунд российский Су-24М врезался в скопление бронетехники.

Далее командир группы, который запросил поддержку с воздуха, заявил, что цель удалось ликвидировать. Останки умерших летчиков Украина передала через линию соприкосновения 15 декабря.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнер" за последние три дня ликвидировали несколько единиц бронетехники украинской стороны в ходе штурма Артемовска. По словам одного из бойцов, за несколько суток группа поразила танк противника, боевую машину пехоты и самоходное орудие.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!