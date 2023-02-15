Госдума может отменить пленарное заседание 21 февраля

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В Государственной думе могут отменить пленарное заседание 21 февраля, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Собрание планируют перенести на 22 февраля 10:00. Уточняется, что проект постановления предполагается рассмотреть 16 февраля.

Ранее в Совете Федерации объявили о внеплановых заседаниях двух палат Федерального собрания, которые должны пройти 22 февраля. Начальник комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал, что сенаторы в этот день обсудят законы об интеграции присоединенных регионов в правовое поле РФ.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко объяснила, что заседание верхней палаты парламента перенесли в связи с просьбой российского правительства.

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