Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в "сдерживании" России

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США и другие страны НАТО помогают Литве "сдерживать" Россию, заявил литовский президент Гитанас Науседа. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовского лидера.
На Мюнхенской конференции по безопасности он сказал, что без поддержки этих государств Литва не смогла бы "эффективно сдерживать российскую угрозу". Науседа подчеркнул ,что географическое и геополитическое положение Литвы требуют от страны максимального использования ресурсов. Он отметил важность максимальной подготовленности сил НАТО в Литве.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что США навязывают Литве агрессивную риторику по отношению к России. Депутат назвал действия Штатов оккупацией прибалтийских государств, уточнив, что они просто ищут предлог.
Морозов обратил внимание, что это не первое агрессивное заявление в адрес РФ. Реагировать Россия будет сдержанно, отметил он. По словам депутата, от России не исходит угрозы, передает РИА Новости.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал заявления президента Литвы смешными. Он подчеркнул, что никто не собирался нападать на Литву.
"Иначе никто не дал бы ей в 1991 году независимость", – объяснил Джабаров. Кроме того, он не понимает, как Литва может сдерживать Россию. Политик полагает, что это "расчет на "старшего брата" в лице НАТО". Джабаров считает, что в Литве не понимают масштаба угрозы, которую там могут на себя навлечь.
"В случае любого, не дай Бог, конфликта с Россией они будут первыми мишенями возможного ответного удара, потому что на их территории будут размещаться войска НАТО или ракетные установки и аэродромы", – цитирует его RT.
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