Совфед прогнозирует большие потрясения на Украине

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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева прокомментировала высказывание депутата Верховной рады Евгения Мураева, который заявил, что если Петр Порошенко останется у власти, то страну растащат, как лоскутное одеяло.

Мураев ранее сказал, что действующий президент Украины делает все возможное, чтобы разделить украинцев по языку, истории и вере.

"Я считаю, что господин Мураев в своих прогнозах прав процентов на 80. Действия Порошенко очень сложно назвать предвыборной агитацией. Все это смахивает на выборы без выбора. Идет прессинг оппонентов, фактически начинают заводиться уголовные дела. Очень хороший пример – уголовное дело Медведчука. И, соответственно, все процессы, которые ведет Порошенко, ему аукнутся", – сказала Тимофеева в комментарии с RT.

Она добавила, что оппоненты Порошенко не согласятся признавать полученные итоги выборов, поскольку сочтут их фальсификацией, а не изъявлением народной воли. Вследствие этого на Украине в ближайшие месяцы могут произойти большие потрясения, говорит Тимофеева.

Ранее сообщалось, что российские наблюдатели поедут на выборы президента Украины вопреки запрету.