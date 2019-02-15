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13:05

Свободное судоходство через Керченский пролив обсудят в ЕС

политика

13:05

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Вопрос о судоходстве через Керченский пролив в понедельник, 18 февраля, обсудят министры иностранных дел 28 стран Евросоюза. Встреча состоится в Брюсселе.

"Они обсудят ситуацию вокруг Азовского моря и усиленную милитаризацию зоны, возможную социально-экономическую поддержку ЕС региону, а также вопрос о том, как обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив", – цитирует ТАСС представителя ЕС.

В конце января министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что на повестке дня остается вопрос документального подтверждения свободы судоходства. При этом, по его словам, в Керченском проливе гражданские, рыболовецкие, торговые суда всегда "ходили всегда спокойно".

У берегов Крыма 25 ноября произошло столкновение российских и украинских военных кораблей. Его результатом стало закрытие Россией Керченского пролива и задержание украинских судов. Российская ФСБ называет нарушителями украинские суда, незаконно пересекшие границу РФ. Украина считает незаконными действия российских пограничников.

В начале 2019 года советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что Киев продолжит отправлять корабли через Керченский пролив. В ответ на это депутат Государственного совета полуострова Владислав Ганжара подчеркнул, что украинские моряки деморализованы после случившегося.

политика

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