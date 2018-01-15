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В мире

15 января, 12:29

Лавров раскритиковал заявления США по Ирану

политика за рубежом безопасность

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал недавние заявления США по Ирану как попытку сорвать иранскую ядерную сделку. По словам политика, подобные действия Вашингтона не добавляют оптимизма и стабильности.

Как подчеркнул Лавров, передает РИА Новости, в области внешней политики 2017 год "был непростым, сохранялись многочисленные очаги напряженности в различных районах мира". Глава российского внешнеполитического ведомства отметил также, что в последние месяцы "серьезно обострилась ситуация из-за угроз, которые звучали из Вашингтона", как в адрес КНДР. так и в адрес Ирана.
По мнению министра, заявления американских властей по Ирану, нацелены "на то, чтобы сорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", поэтому они "тоже не добавили оптимизма и стабильности".

Ранее президент США Дональд Трамп продлил режим снятия санкций в отношении Ирана, в рамках соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана. Как пояснили в Белом доме, такое решение было принято "в последний раз". Трамп назвал Иран "спонсором террористов", пообещав законодательно закрепить жесткие санкции за создание в этой стране баллистических ракет.

Кроме того, американский лидер призвал ЕС принять участие в исправлении соглашения. Он заявил, что, если соглашение с Ираном не исправят, США выйдут из него.

Комменитруя слова прездинета США, замглавы МИД России Сергей Рябков выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, подчеркнув, что в подходе Вашингтона к иранским делам усиливается ультимативная составляющая.

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