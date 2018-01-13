МИД РФ негативно оценил заявления Трампа о ядерной сделке с Ираном

13 января, 14:08
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Заявления президента США Дональда Трампа по поводу ядерного соглашения с Ираном прокомментировали в министерстве иностранных дел РФ.
"Мы вчерашние решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, оцениваем крайне негативно, оправдываются наши худшие ожидания", – сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
Он считает, что Вашингтон взял курс на слом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам, отметил Рябков.
Ранее американский лидер продлил режим снятия санкций в отношении Ирана, отмененных в рамках соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана. В администрации президента пояснили, что такое решение было принято "в последний раз".
Трамп призвал Евросоюз принять участие в исправлении соглашения. По его мнению, для этого настал последний шанс. Он назвал Иран спонсором террористов и пообещал закрепить на уровне закона жесткие санкции за создание баллистических ракет в этой стране.
Отмечалось, если соглашение с Ираном не исправят, США выйдут из него. Президент Штатов Дональд Трамп намерен разорвать сделку при бездействии других стран.
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