МИД РФ негативно оценил заявления Трампа о ядерной сделке с Ираном

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Заявления президента США Дональда Трампа по поводу ядерного соглашения с Ираном прокомментировали в министерстве иностранных дел РФ.

"Мы вчерашние решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, оцениваем крайне негативно, оправдываются наши худшие ожидания", – сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Он считает, что Вашингтон взял курс на слом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам, отметил Рябков.

Ранее американский лидер продлил режим снятия санкций в отношении Ирана, отмененных в рамках соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана. В администрации президента пояснили, что такое решение было принято "в последний раз".

Трамп призвал Евросоюз принять участие в исправлении соглашения. По его мнению, для этого настал последний шанс. Он назвал Иран спонсором террористов и пообещал закрепить на уровне закона жесткие санкции за создание баллистических ракет в этой стране.

Отмечалось, если соглашение с Ираном не исправят, США выйдут из него. Президент Штатов Дональд Трамп намерен разорвать сделку при бездействии других стран.