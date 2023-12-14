Суд на Украине продлил арест экс-военному, пытавшемуся угнать самолет ВКС РФ – СМИ

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Суд на Украине продлил срок содержания под стражей бывшему украинскому военному Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Он будет находиться под стражей без права на залог еще два месяца – до 10 февраля. Это уже не первое продление меры пресечения Червинскому. Его задержали в конце апреля 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий, и с тех пор он находится под арестом.

Ранее стало известно, что попытка угнать российский самолет в июле прошлого года завершилась ракетным обстрелом аэродрома Канатово и смертью украинских бойцов. По информации СБУ, операция проводилась без необходимого согласования.

В это же время российская сторона получила данные о размещении личного состава украинской армии и самолетов.

Пилот из РФ согласился перейти на сторону Украины и прилететь в государство на украденном самолете, однако российские военные атаковали аэродром. В результате удара погиб командир воинской части, 17 украинских бойцов получили травмы, а взлетная полоса и иная техника были сильно повреждены.

Украинские силовики задержали бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского, руководившего провальной операцией по угону самолета ВКС РФ.

В ФСБ России заявили, что разведка Украины пыталась подкупить российских летчиков