Должность уполномоченного по санкциям может появиться в Евросоюзе

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Евросоюз планирует создать должность уполномоченного по санкциям. Об этом заявил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер.

"Брюссель планирует назначить уполномоченного по санкциям. Они хотят санкций. Мы сыты по горло неудачными санкциями", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что США выдвинули обвинения четырем гражданам РФ в закупках электроники в обход санкций. Американские власти заявили, что они приобретали и транспортировали американскую продукцию на несколько миллионов долларов с помощью фейковых организаций и банковских счетов в разных странах.

До этого стало известно, что главы МИД стран – членов ЕС не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

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