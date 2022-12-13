США выдвинули обвинения четырем гражданам РФ в закупках электроники в обход санкций

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Власти США выдвинули обвинения четырем гражданам РФ в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Американские власти настаивают, что Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова приобрели и транспортировали в РФ американскую продукцию с помощью фейковых организаций и банковских счетов в разных странах. Сумма приобретенных товаров, по данным Штатов, составила несколько миллионов долларов.

О местонахождении обвиняемых не сообщалось. Гринин проходит по делу в качестве основного подозреваемого. Обвинения были выдвинуты россиянам в сентябре, однако о них стало известно только 13 декабря.

Ранее гражданина России Виталия Рустановича осудили на 120 дней за съемку с беспилотника в Нидерландах. В приговоре окружного суда сообщалось, что Рустанович управлял беспилотником 47 раз в период с 27 августа по 11 октября. Мужчина подтвердил действия, при этом заявив, что не предполагал возможное нарушение законодательства государства.



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