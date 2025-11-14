Днем памяти жертв геноцида народа СССР может стать 19 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида народа СССР. Об этом она рассказала журналистам, передает ТАСС.

"Установление 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа – подтверждение того, что отзывается в сердце каждого жителя нашей страны – никто не забыт и ничто не забыто", – отметила Яровая.

По ее словам, эта дата в календаре означает и подтверждение на общегосударственном уровне позиции, в соответствии с которой агрессия против Советского Союза рассматривается как акт геноцида.

"И законодательно закрепляем то, что является исторической правдой, и то, что мы как граждане России, основываясь на нашей Конституции, утверждаем в защиту исторической правды", – добавила депутат.

Ранее в ГД предложили сделать 7 ноября выходным днем в честь Дня Октябрьской революции. Авторы инициативы уточнили, что сохранение этой даты будет способствовать укреплению гражданской сплоченности.

Однако в Кремле указали, что день 7 ноября потерял свою релевантность с исторической точки зрения.