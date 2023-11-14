В Турции сообщили, что иск против Нетаньяху пока не отправлен в МУС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху еще не передан в Международный уголовный суд (МУС), так как министерство юстиции Турции еще изучает его. Об этом заявил ТАСС адвокат Бурак Бекироглу, который был одним из трех авторов заявления.

"Передали заявление в Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула. Сегодня бюро направило иск в Главное управление внешних отношений министерства юстиции по электронной системе", – сообщил он.

После этого, как утверждает адвокат, министерство передаст физическую версию иска в прокуратуру МУС. По информации правозащитника, заявление будет у суда не раньше следующей недели.

Бекироглу добавил, что авторы иска надеются, что расследование по данному заявлению все-таки начнут, даже если прокуратура МУС потребует согласие на разбирательство у Палаты предварительного производства после фактического расследования. При этом, по словам адвоката, они не обладают информацией, сможет ли Нетаньяху подать ответный иск по итогам разбирательств.

"Любой международный протест или давление судебного иска замедлят насилие над младенцами, женщинами, детьми и всеми гражданскими лицами, подвергшимися геноциду, и принесут облегчение этим беззащитным людям", – заключил Бекироглу.

Ранее адвокаты от правящей Партии справедливости и развития сообщили, что Турция направила иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в геноциде в секторе Газа. Сам иск содержит 23 страницы.

Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта