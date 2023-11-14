Медведев поручил нарастить базу сторонников "Единой России" перед выборами президента РФ

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений призвал коллег нарастить базу сторонников к президентским выборам 2024 года. Соответствующее видео с мероприятия размещено на личной странице политика в соцсети "ВКонтакте".

"В марте следующего года пройдут выборы президента РФ. Не мне вам объяснять, насколько это ответственная задача. Вам нужно будет этим заниматься, поддерживая нашего кандидата всячески, нарастить базу наших сторонников, партийный актив использовать в максимальной степени", – подчеркнул он.

В комментарии к видеоролику он также написал, что еще одной важной задачей для секретарей реготделений является реализация "народной программы" ЕР.

"Необходимо вести эту работу в тесном взаимодействии с органами государственной власти", – заключил Медведев.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в парламенте сообщили, что Совет Федерации может объявить дату выборов российского президента 13 декабря. Предположительно, они состоятся 17 марта 2024 года.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин еще не принял решение о своей кандидатуре на выборы в следующем году. По его словам, информация об этом будет позже.

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