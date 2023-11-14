Колумбия предложит присвоить Палестине статус члена ООН

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Колумбия планирует предложить присвоить Палестине статус полноправного члена ООН. Об этом заявил президент страны Густаво Петро, сообщает газета "Известия".

"Демократические и прогрессивные страны должны бороться за сохранение международного гуманитарного права, чтобы предотвратить распространение варварства в мире", – пояснил он.

По словам колумбийского лидера, Богота не будет покупать оружие у тех государств-производителей, которые проголосовали против или воздержались от предложения о прекращении огня в Газе во время голосования в ООН.

Вместе с этим президент Колумбии заявил, что удары по больнице "Аль-Шифа" в анклаве являются бойней.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Вашингтон не может повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он поговорил с чиновником, который заявил, что в США образовался "вакуум власти", что привело к настоящему хаосу, ведь "балом никто не правит".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям