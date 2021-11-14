Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО

Фото: twitter.com/Ministerstwo Obrony Narodowej

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская сторона обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для такого решения называется миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии. Возможность созыва Совета НАТО обусловлена случаями угрозы безопасности членов объединения.

"Кажется, это становится все более необходимым. Потому что уже недостаточно того, чтобы мы публично выражали свою озабоченность – теперь нужны уже конкретные шаги и участие всего альянса", – заявил Моравецкий.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.