Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

10:35

В Белоруссии отказались от российской базы ВВС

политика за рубежом безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Белоруссия решила закупать истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась в эфире "Беларусь 1".

"Мы пробовали договориться с Россией о помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи [покупке истребителей]. Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ. Но это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации", – подчеркнул он.

Зась подчеркнул, что Белоруссия сейчас опирается на свои возможности, и добавил, что при решении этого вопроса в Белоруссии не обошлось бы без президента страны Александра Лукашенко.

Ранее на этой неделе в страну прибыла первая пара боевых истребителей Су-30 СМ. Также еще пара самолетов будут доставлены на следующей неделе. Всего запланированы к поставке 12 истребителей. По контракту, она будет осуществляться поэтапно.

В апреле 2013 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах создать авиабазу на белорусской территории. Лукашенко ответил, что Белоруссия является надежным союзником России, но не хочет иметь у себя российскую военную базу.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика