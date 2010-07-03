В Белоруссии отказались от российской базы ВВС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Белоруссия решила закупать истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась в эфире "Беларусь 1".

"Мы пробовали договориться с Россией о помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи [покупке истребителей]. Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ. Но это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации", – подчеркнул он.

Зась подчеркнул, что Белоруссия сейчас опирается на свои возможности, и добавил, что при решении этого вопроса в Белоруссии не обошлось бы без президента страны Александра Лукашенко.

Ранее на этой неделе в страну прибыла первая пара боевых истребителей Су-30 СМ. Также еще пара самолетов будут доставлены на следующей неделе. Всего запланированы к поставке 12 истребителей. По контракту, она будет осуществляться поэтапно.

В апреле 2013 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах создать авиабазу на белорусской территории. Лукашенко ответил, что Белоруссия является надежным союзником России, но не хочет иметь у себя российскую военную базу.

