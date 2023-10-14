Матвиенко заявила, что Россия может выйти из ПАЧЭС

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что Россия может в ближайшее время поднять вопрос о целесообразности своего пребывания в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом передает РИА Новости.

"Если ничего не изменится, то мы будем рассматривать целесообразность нашего участия в этой ассамблее", – заявила она на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Как утверждает Матвиенко, ассамблея организовывалась для того, чтобы расширять экономическое и гуманитарное взаимодействие стран, а в результате превратилась в политизированную структуру.

ПАЧЭС создана по предложению России и Турции в 1993 году. На данный момент в ассамблею входят делегации парламентов 13 стран.

Ранее в декабре прошлого года во время заседания ПАЧЭС в Белграде российская делегация покинула зал в ответ на другой демарш украинской стороны. Тогда депутаты Верховной рады вывесил перед своим столом национальный флаг, расписанный призывами и слоганами, а также требовали отвода представителей РФ во время утверждения мандатов. Российская делегация также приняла решение о приостановлении взносов в ПАЧЭС.

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