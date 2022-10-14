В ЕК рассматривают вопрос о дальнейших мерах против российских СМИ

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Замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что ЕК рассматривает вопрос о принятии шагов в отношении российских СМИ, сообщает RT.

"Комиссия рассматривает вопрос дальнейших действий в отношении российских пропагандистских каналов, в том числе для обеспечения эффективной реализации уже принятых мер", – заявила Юрова, отвечая на запрос немецкого депутата Дэвида Макаллистера о работе телеканалов RT и агентства Sputnik в Евросоюзе.

Она напомнила, что с 2 марта на территории Евросоюза запрещено вещание RT и агентства Sputnik. Юрова отметила, что эти ограничения в целом оказались эффективными, однако ЕК известно о некоторых "временных проблемах" касательно распространения информации в интернете.

По ее словам, это связано с динамичным характером формата онлайн-распространения. Например, частым возникновением и изменением соответствующих веб-сайтов и аккаунтов в соцсетях.

Ранее исследование компании Microsoft зафиксировало увеличение трафика на сайты Sputnik и RT в Соединенных Штатах с 24 февраля – начала специальной военной операции на Украине. Как подчеркнули авторы исследования, показатели RT и Sputnik сравнимы с трафиком The Wall Street Journal, в то время как в США принимаются меры по сокращению трафика на данные сайты.

1 марта европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. До этого видеохостинг YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов.

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