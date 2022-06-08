RT выиграл иск о защите деловой репутации после обвинений журналиста Фейгина

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RT выиграл иск о защите деловой репутации после обвинений Марка Фейгина (признан СМИ-иноагентом) о том, что телеканал является структурой Службы внешней разведки. Об этом сообщается на сайте RT.

В эфире телеканала "Украина 24" журналист обвинил RT во вмешательстве в выборах во Франции и Германии, а также в распространении фейков о французском лидере Эммануэле Макроне.

Телеканал в ответ потребовал признать эти сведения не соответствующими действительности, разместить опровержение и выплатить компенсацию за причиненный деловой репутации ущерб в размере 300 000 рублей. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования RT 19 апреля, однако адвокат журналиста подал апелляцию.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал 8 июня законным решение суда первой инстанции.

Ранее сообщалось, что европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

