Рост трафика на сайты RT и Sputnik отмечается в США с начала спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Исследование компании Microsoft зафиксировало увеличение трафика на сайты Sputnik и RT в Соединенных Штатах с 24 февраля – начала специальной военной операции на Украине, сообщает RT.

Согласно данным доклада о якобы российских дезинформации и кибератаках, с января текущего года отмечался рост трафика на указанные ресурсы, при этом пиковое увеличение в 82% пришлось на 24 февраля.

Как подчеркнули авторы исследования, показатели RT и Sputnik сравнимы с трафиком The Wall Street Journal, в то время как в США принимаются меры по сокращению трафика на данные сайты.

1 марта европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. До этого видеохостинг YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов.

Позже в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов и обеспечить доступ к ним для российских пользователей, а также прекратить распространение угроз в адрес россиян на площадке видеохостинга. Реакции от компании тем не менее не последовало.

