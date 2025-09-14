Посол Аргентины назвал Москву "самым капиталистическим" городом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра считает Москву "самым капиталистическим" городом из всех, где он бывал. Об этом дипломат заявил в интервью РБК.

"Тут так много заведений, магазинов с одеждой от кутюр. Можно только представить, что здесь было до того, как многие крупные бренды ушли из России", – отметил посол.

Он отметил, что, когда впервые приехал в Москву, был под сильным впечатлением от города. По его словам, российская столица показалась ему чистой и безопасной. При этом посол добавил, что самое большое впечатление в городе на него произвели люди.

Ранее отец американского предпринимателя Илона Маска, инженер Эррол Маск, был поражен ухоженностью Москвы и качеством ее дорог. По его словам, он всегда хотел побывать в российской столице, но это удалось сделать лишь в 2025 году.

Его также удивили размеры города, а столичные здания напомнили Маску-старшему древнеримские картины. Он назвал Москву прекрасным городом и указал, что весь мир должен узнать больше о российской столице.

