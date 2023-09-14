14 сентября, 16:09Политика
С экс-президента Молдавии Додона сняли запрет на выезд из страны
Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий
Экс-президенту Молдавии, лидеру Партии социалистов Республики Молдова Игорю Додону разрешили покидать страну. Об этом ТАСС сообщил сам политик.
Отмечается, что соответствующее решение приняла Высшая судебная палата страны, отклонив запрос прокуратуры о продлении действия ограничения.
"После 180 дней домашнего ареста и 300 дней запрета выезда из страны Высшая судебная палата приняла такое решение", – сказал Додон.
В мае прошлого года политика задержали сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. За день до этого прокуратура предъявила Додону обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство страны.
Поводом для преследования стала слитая за два года до этого запись, на которой Додон, будучи тогда президентом, встречается с представителями Демократической партии и получает от них пакет, предположительно, с деньгами.
Также прокуратура требовала ограничить круг общения Додона. В результате ему запретили общаться с другими людьми, за исключением членов семьи, которые проживают с ним, и его матери.
Генпрокуратура Молдавии сообщила, что в доме экс-президента Додона проходят обыски
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