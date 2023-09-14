С экс-президента Молдавии Додона сняли запрет на выезд из страны

Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий

Экс-президенту Молдавии, лидеру Партии социалистов Республики Молдова Игорю Додону разрешили покидать страну. Об этом ТАСС сообщил сам политик.

Отмечается, что соответствующее решение приняла Высшая судебная палата страны, отклонив запрос прокуратуры о продлении действия ограничения.

"После 180 дней домашнего ареста и 300 дней запрета выезда из страны Высшая судебная палата приняла такое решение", – сказал Додон.

В мае прошлого года политика задержали сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. За день до этого прокуратура предъявила Додону обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство страны.

Поводом для преследования стала слитая за два года до этого запись, на которой Додон, будучи тогда президентом, встречается с представителями Демократической партии и получает от них пакет, предположительно, с деньгами.

Также прокуратура требовала ограничить круг общения Додона. В результате ему запретили общаться с другими людьми, за исключением членов семьи, которые проживают с ним, и его матери.



Генпрокуратура Молдавии сообщила, что в доме экс-президента Додона проходят обыски