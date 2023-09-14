14 сентября, 11:01Политика
Экс-советник Пентагона заявил, что Путин ждет краха Европы и НАТО из-за Украины
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин ожидает ухудшения ситуации в Европе из-за Украины, которая станет причиной краха НАТО. Об этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Redacted.
По его словам, российский президент ведет "долгую игру" в конфликте на Украине, он принял решение ждать.
"Европейцы просто скажут: "Мы шли по вашей указке, как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад". Германия уже подверглась деиндустриализации", – отметил Макгрегор.
Полковник добавил, что власти РФ не бросают сразу все силы и резервы на борьбу с украинской стороной. Вместе с этим он подчеркнул, что ВС России готовы начать свое наступление, которое положит конец конфликту.
Ранее обозреватель немецкой газеты Ян Йесен сообщил, что граждане Украины теряют веру в победу ВСУ и боятся потерять поддержку со стороны Запада. Он отметил, что на моральный дух украинцев также влияет приближение зимы.
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