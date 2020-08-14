Глава МИД Чехии не стал комментировать инцидент с участием российского дипломата

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек не прокомментировал инцидент с участием сотрудника посольства РФ. Дипломата задержали полицейские в июне этого года, передает ТАСС.

Ранее сотрудника дипмиссии задерживали по подозрению в незаконной покупке боеприпасов.

"Я не могу комментировать это дело. Это дело полиции. Уверен, что мы не должны мешать ей работать", – заявил Петржичек.

Боеприпасы, ставшие предметом упомянутой сделки, конфискованы полицией. В настоящий момент продолжается следствие. Известно, что работника российского посольства, задержанного стражами порядка, отпустили. У него был дипломатический иммунитет.

Ранее двоих сотрудников посольства Чехии в Москве объявили персонами нон грата. Это ответная мера на высылку российских дипломатов.