Глава МИД Чехии не стал комментировать инцидент с участием российского дипломата

12:34
Фото: ТАСС/Zuma
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек не прокомментировал инцидент с участием сотрудника посольства РФ. Дипломата задержали полицейские в июне этого года, передает ТАСС.
Ранее сотрудника дипмиссии задерживали по подозрению в незаконной покупке боеприпасов.
"Я не могу комментировать это дело. Это дело полиции. Уверен, что мы не должны мешать ей работать", – заявил Петржичек.
Боеприпасы, ставшие предметом упомянутой сделки, конфискованы полицией. В настоящий момент продолжается следствие. Известно, что работника российского посольства, задержанного стражами порядка, отпустили. У него был дипломатический иммунитет.
Ранее двоих сотрудников посольства Чехии в Москве объявили персонами нон грата. Это ответная мера на высылку российских дипломатов.
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