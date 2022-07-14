Посольство в Вашингтоне заявило о намерениях США вытеснить Россию с рынка продовольствия

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Обвиняя Москву в препятствовании вывозу сельхозпродукции из Украины, США стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка, заявили в посольстве РФ в США.

Как отметили в диппредставительстве, обвинения в воспрепятствовании России вывозу агропродукции с Украины морским путем не выдерживают критики. В посольстве добавили, что ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию.

"Кроме того, объемы так называемого "заблокированного" украинского зерна составляют лишь малую толику мировых потребностей", – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства.

Односторонние санкции Вашингтона и подрыв им цепочек поставок приводят к значительным проблемам для импортеров сельскохозяйственной продукции, добавили в посольстве.

Ранее российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

В свою очередь, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что подписание документа по зерновому экспорту ожидается на будущей неделе. Акар также отметил, что в ходе встречи делегаций были определены ключевые технические моменты, среди которых – создание координационного центра в турецкой столице, куда прибудут представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, а также обеспечение безопасности.

В конце июня делегации оборонных ведомств России и Турции в двустороннем формате обсудили безопасный выход торговых судов и вывоз зерна из украинских портов. По итогам встречи страны достигли договоренности о продолжении соответствующих консультаций.

Позже Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, Украина сама заминировала собственные порты и теперь сама же должна их разминировать. Кроме того, российский лидер обратил внимание на альтернативные маршруты вывоза зерна, в том числе через соседние страны.

